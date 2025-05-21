Росіяни вдарили по Україні безпілотниками: скільки "Шахедів" вдалося знищити

Безпілотник.

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Вночі проти середи, 21 травня, російські військові атакували Україну 76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Знищено 63 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією військових, сили ППО знешкодили 63 ворожі БпЛА типу Shahed на сході, півночі та в центрі країни. 22 - збито вогневими засобами ураження, 41 - локаційно втрачені.

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Внаслідок нічної російської атаки постраждали Харківщина та Сумщина, додали ПС.

Зауважимо, що росіяни атакували Shahed із напрямків Курська, Орла та Брянська.

Нагадаємо, цієї ночі Україна вкотре опинилася під атакою російських дронів. Працювали сили ППО. Зокрема, гучно було в Сумах.

За інформацією місцевої влади, в Сумах російські дрони атакували два підприємства. Частина міста опинилася без світла. Попередньо відомо про одного постраждалого.

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Окрім того, безпілотники атакували Київську область. Постраждала сім’я, у якій троє дітей, з Бориспільського району. Падінням уламків збитої цілі пошкоджено їхній будинок.