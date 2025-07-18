Росіяни вдарили по Україні дронами: скільки "Шахедів" збила ППО і куди цілився ворог

Безпілотник. / © ТСН.ua

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Вночі проти 18 липня армія РФ вдарила по Україні безпілотниками Shahed і БпЛА-імітаторами різних типів. ППО знищила 11 дронів - з 35 запущених.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА на півночі та сході країни. Шість дронів-імітаторів – локаційно втрачені”, - наголосили військові.

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Основним напрямком удару армії РФ стали прифронтові території на сході України. Зафіксовано влучання 18 БпЛА у п’яти локаціях, а падіння уламків впали на двох локаціях.

Зауважимо, цієї ночі росіяни запускали дрони із напрямків Міллерово таПриморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, близько 04:40 росіяни завдали удару по одному з жилих мікрорайонів Чугуєва на Харківщині. Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. Є потерпілі.

Також РФ здійснила нічний обстріл Дніпропетровщини. Під атаку потрапив Павлоградський район. Під час атаки на область сталося влучання в електровоз. Машиніст електровоза загинув, його помічник отримав поранення.

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Крім того, російські дрони атакували Запоріжжя. Вибухи сталися у кількох районах міста. Внаслідок атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. Дістав поранень 79-річний чоловік.