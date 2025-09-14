- Дата публікації
Росіяни вдарили по Україні ракетою і безпілотниками: скільки цілей збила ППО
Силами ППО знищено 52 російські дрони, втім є влучання 6 одиниць.
У ніч на 14 вересня російські війська вдарили по Україні балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів. Знешкоджено 52 БпЛА.
Про це повідомляє Повітряні сили ЗС України.
Ворог запустив зброю з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Як зазначалося, понад 25 із них — «Шахеди».
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», — йдеться у матеріалі.
Утім є влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зранку росіяни атакували новою хвилею БпЛА із північно-східного напрямку. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Як інформували Повітряні Сили ЗСУ:
на півночі Чернігівщини ворожі БпЛА — курсом на захід;
БпЛА в акваторії Чорного моря — курсом на Одещину;
БпЛА на Сумщині — курсом на Полтавщину.