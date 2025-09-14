ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1218
1 хв

Росіяни вдарили по Україні ракетою і безпілотниками: скільки цілей збила ППО

Силами ППО знищено 52 російські дрони, втім є влучання 6 одиниць.

Катерина Сердюк
ППО

ППО / © tsn.ua

У ніч на 14 вересня російські війська вдарили по Україні балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів. Знешкоджено 52 БпЛА.

Про це повідомляє Повітряні сили ЗС України.

Ворог запустив зброю з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Як зазначалося, понад 25 із них — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», — йдеться у матеріалі.

Утім є влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зранку росіяни атакували новою хвилею БпЛА із північно-східного напрямку. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Як інформували Повітряні Сили ЗСУ:

  • на півночі Чернігівщини ворожі БпЛА — курсом на захід;

  • БпЛА в акваторії Чорного моря — курсом на Одещину;

  • БпЛА на Сумщині — курсом на Полтавщину.

