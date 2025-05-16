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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1302
Час на прочитання
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Росіяни вдарили по Україні "Шахедами": скільки безпілотників вдалось знищити

У низці областей фіксують наслідки нічного російського обстрілу безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник. / © ТСН.ua

Вночі проти 16 травня російська армія атакувала Україну БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Війська РФ вдарили 112 дронами. ППО знищила 73 повітряні цілі.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

За інформацією ПС, станом на 09:00 підтверджено збиття 73 ударних Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Крім того, 36 ворожих дронів-імітаторів було локаційно втрачено.

Наслідки російської атаки фіксують на Одещині, Житомирщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Київщині.

Цієї ночі російські військові запускали безпілотники із напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллерово і Приморсько-Ахтарська.

Нічна атака “Шахедів”

Вночі 16 травня російські дрони атакували Україну. У низці областей було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи.

Росіяни вгатили по Київщині. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Однак пошкодження фіксують у двох районах: Білоцерківському та Бучанському.

Крім того, вибухи у Києві сталися зранку. У Святошинському районі Києва зафіксоване займання в нежитловій зоні, там працюють пожежники.

Також цієї ночі Одещина здригалася від вибухів. Росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Відомо, що ворожий дрон знищив будинок директора Одеського зоопарку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1302
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