Росіяни вдарили по Україні "Шахедами": скільки безпілотників вдалось знищити

Безпілотник. / © ТСН.ua

Реклама

Вночі проти 16 травня російська армія атакувала Україну БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Війська РФ вдарили 112 дронами. ППО знищила 73 повітряні цілі.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

За інформацією ПС, станом на 09:00 підтверджено збиття 73 ударних Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Крім того, 36 ворожих дронів-імітаторів було локаційно втрачено.

Реклама

Наслідки російської атаки фіксують на Одещині, Житомирщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Київщині.

Цієї ночі російські військові запускали безпілотники із напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллерово і Приморсько-Ахтарська.

Нічна атака “Шахедів”

Вночі 16 травня російські дрони атакували Україну. У низці областей було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи.

Росіяни вгатили по Київщині. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Однак пошкодження фіксують у двох районах: Білоцерківському та Бучанському.

Реклама

Крім того, вибухи у Києві сталися зранку. У Святошинському районі Києва зафіксоване займання в нежитловій зоні, там працюють пожежники.

Також цієї ночі Одещина здригалася від вибухів. Росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Відомо, що ворожий дрон знищив будинок директора Одеського зоопарку.