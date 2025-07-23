Росіяни вдарили по Україні "Шахедами": скільки цілей вдалось знищити

Безпілотник. / © ТСН.ua

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Вночі проти 23 липня російська армія атакувала Україну 71 БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО знищила 27 дронів., а 18 — локаційно втрачені.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих БпЛА типу Shahed на півночі, сході та в центрі країни», — йдеться у повідомленні.

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Цієї ночі було атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину. Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях. Падіння уламків — на п’яти локаціях.

Росіяни запускали дрони з напрямків: Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауда, що в ТОТ Криму.

Як повідомлялося, вночі проти 23 липня росіяни запустили БпЛА. Ворожі безпілотники атакували Україну зі сходу та півночі.

Вночі Росія атакувала Суми. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, частина міста залишилася без світла. Деякі медичні заклади працюють на генераторах.

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Також цієї ночі РФ атакувала безпілотниками Дніпропетровщину. Через влучання у Кривому Розі сталися руйнування, виникли пожежі і було пошкоджене промислове підприємство.

Дата публікації 08:01, 23.07.25 Кількість переглядів 14 Ловлять сітками і на вудочку! Повітряна “рибалка” дронів на передовій