Росіяни вдарили по українській залізниці: що відомо про наслідки (фото)

Укрзалізниця / © Associated Press

В ніч проти четверга, 14 травня, російська армія вдарила по залізниці у Харківській області.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Ворог і вночі продовжив завдавати цілеспрямованих ударів по залізниці. Цього разу на Харківщині», — наголосили в компанії.

Внаслідок атаки було уражено маневровий локомотив. Завдяки роботі моніторингових центрів локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття. Минулося без постраждалих.

«Загалом за ці дні внаслідок масованих атак було пошкоджено чотири локомотиви "Укрзалізниці"», — додали в «УЗ».

Нічна атака на залізницю. / © Укрзалізниця

Як повідомлялося, 13 травня у Здолбунові на Рівненщині під час масованого удару РФ загинули двоє залізничників. Один дістав поранення. За даними компанії, працівники на момент атаки не були на робочих місцях.

Загалом напередодні 23 російські удари припали на залізничні об’єкти на заході, півночі та в центральній частині України. Внаслідок атаки пошкоджено: три локомотива, сім вагонів приміського сполучення, вісім вантажних вагонів, п’ять тягових підстанцій, п’ять депо і два мости.

Дата публікації 07:30, 14.05.26

