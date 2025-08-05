Росіяни вдарили по українській залізниці: що відомо про наслідки та жертв

Потяг. / © Укрзалізниця

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Вночі проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової в Харківській області. Загинув черговий механік одного з підрозділів. Четверо залізничників зазнали поранень.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

“У результаті ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не минулося без жертв”, - йдеться у повідомленні.

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Через російський обстріл кілька потягів прямують об'їзним маршрутом. Це - №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків, а також поїзди Краматорського напрямку. В “УЗ” попереджають про затримку рейсів, яка становитиме близько години. Окрім того, пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

Дата публікації 07:42, 05.08.25 Кількість переглядів 42 Окупанти вгатили по залізниці

Нагадаємо, цієї ночі Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку від початку війни. У місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Зокрема, виникли перебої з водою, а частина населеного пункту залишилася без електрики.

Внаслідок масованих ударів російських дронів загинув чоловік. Щонайменше 10 людей, серед яких двоє дітей, постраждали.