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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили по українській залізниці: що відомо про наслідки та жертв

Пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Потяг.

Потяг. / © Укрзалізниця

Вночі проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової в Харківській області. Загинув черговий механік одного з підрозділів. Четверо залізничників зазнали поранень.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

“У результаті ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не минулося без жертв”, - йдеться у повідомленні.

Через російський обстріл кілька потягів прямують об'їзним маршрутом. Це - №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків, а також поїзди Краматорського напрямку. В “УЗ” попереджають про затримку рейсів, яка становитиме близько години. Окрім того, пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

Нагадаємо, цієї ночі Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку від початку війни. У місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Зокрема, виникли перебої з водою, а частина населеного пункту залишилася без електрики.

Внаслідок масованих ударів російських дронів загинув чоловік. Щонайменше 10 людей, серед яких двоє дітей, постраждали.

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