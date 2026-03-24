Росіяни завдали повторного удару по великому обласному центру: над містом стовп диму (відео)
Росіяни тероризували мешканців Запоріжжя вночі 24 березня, і на ранок — завдали повторного удару.
Зранку 24 березня армія РФ завдала удару по Запоріжжю, спалахнула пожежа. Є постраждала людина.
Про це інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, росіяни завдали удару по одному із районів Запоріжжя.
«Дим, який можуть бачити запоріжці — наслідок ворожого удару — горить АЗС», — додав посадовець.
Попередньо, наголосив Федоров, минулося без постраждалих. Інформація оновлюватиметься.
За оновленою інформацією, через удар РФ постраждав чоловік.
«Поранення дістав 50-річний чоловік», — написав Федоров.
ОВА оприлюднила більше кадрів, які демонструють наслідки атаки на Запоріжжя.
Нічний удар по Запоріжжю — що відомо
Вночі 24 березня армія РФ масовано вдарила по Запоріжжю. Це був комбінований удар ракетами й дронами. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє — дістали поранення. Також відомо, що пошкоджені житлові будинки, магазин і промисловий об’єкт.
Згодом кількість потерпілих зросла до п’яти. Усім надається допомога. На місцях працюють екстрені служби, продовжуючи ліквідувати наслідки обстрілу.