Росіяни вдарили по великому обласному центру: поранена дитина, перші подробиці

Через атаку на Харків травмована 11-річна дівчинка.

Катерина Сердюк
Стовп диму

Вдень 4 квітня російські війська вдарили по Харкову. Поранена дитина.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як інформує влада, «приліт» стався у Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА постраждала 11-річна дівчинка.

«Дитину госпіталізували. Їй надається вся необхідна медична допомога», — констатував Синєгубов.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, росіяни 3 квітня завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали кілька районів міста, зокрема Шевченківський, Київський та Основ’янський. Зафіксовано влучання біля центрального парку, пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна та перебиті комунікації. Серед постраждалих — 63-річна жінка, яку госпіталізували, а також молоді жінки та немовля, які зазнали гострої реакції на стрес. Загалом місто зазнало щонайменше чотирьох ракетних ударів балістикою. Обстріли тривали до ранку і стали частиною масованої атаки РФ по Україні.

