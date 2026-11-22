Атака РФ на Запоріжжя — ілюстративне фото / © Associated Press

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Російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару по Заводському району міста загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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«Внаслідок атаки по Заводському району загинув чоловік», — написав Михайло Семікін. Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

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Перед повідомленням про загибель людини Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про масовану російську атаку на Запоріжжя в ніч проти 21 листопада. Тоді внаслідок обстрілу поранення дістали двоє людей, серед них — дитина. Також у житловому секторі спалахнули пожежі та були пошкоджені багатоквартирні будинки.

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