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Росіяни вдарили по великому обласному центру: є потерпілі
Внаслідок російської атаки по Дніпру поранень зазнали семеро людей.
У Дніпрі росіяни атакували підприємство легкої промисловості, через що постраждали люди. В одному з приміщень зруйновано стелю та пошкоджено виробниче обладнання.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олекасандр Ганжа.
За даними влади, троє постраждалих чоловіків госпіталізовані.
«Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», — йдеться у матеріалі.
Інформація оновлюватиметься.
Нагадаємо, Росія атакувала Дніпро 2 червня. Стало відомо, що удар припав на багатоповерхівку. Через атаку поранення дістали люди, зокрема — діти. «Медична допомога знадобилася братові й сестрі. Обоє госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», — наголосив голова ОВА.