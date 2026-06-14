ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по великому обласному центру: є потерпілі

Внаслідок російської атаки по Дніпру поранень зазнали семеро людей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Удар по Дніпру

Удар по Дніпру

У Дніпрі росіяни атакували підприємство легкої промисловості, через що постраждали люди. В одному з приміщень зруйновано стелю та пошкоджено виробниче обладнання.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олекасандр Ганжа.

За даними влади, троє постраждалих чоловіків госпіталізовані.

«Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», — йдеться у матеріалі.

Інформація оновлюватиметься.

Нагадаємо, Росія атакувала Дніпро 2 червня. Стало відомо, що удар припав на багатоповерхівку. Через атаку поранення дістали люди, зокрема — діти. «Медична допомога знадобилася братові й сестрі. Обоє госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», — наголосив голова ОВА.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie