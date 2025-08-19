ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по закладу освіти на Дніпропетровщині: фото руйнувань

Через атаку на навчальний заклад Дніропетровщини виникла пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Руйнування навчального закладу на Дніпропетровщині після російської атаки

Руйнування навчального закладу на Дніпропетровщині після російської атаки / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували навчальний заклад у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Там спалахнула пожежа.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

На Дніпропетровщині росіяни завдали удару БпЛА по навчальному закладу в Синельниківському районі.

Через влучання там зайнялася пожежа. Рятувальники вже загасили полум’я.

За попередніми даними від ДСНС, через атаку по закладу освіти минулося без постраждалих.

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

До слова, напередодні російська армія своїми ударами зруйнувала будівлю Сумського державного університету. Пожежу гасили цілу ніч, руйнування зняли на фото.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня російські окупанти масовано вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури двох областей України. Під атаку потрапили об’єкти енергетики Полтавської та Чернігівської областей. Так, на Ніжинщині було пошкоджене енергетичне обладнання і без світла опинилися понад 30 тис. абонентів.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie