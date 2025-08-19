Росіяни вдарили по закладу освіти на Дніпропетровщині: фото руйнувань

Руйнування навчального закладу на Дніпропетровщині після російської атаки / © ДСНС

Російські війська атакували навчальний заклад у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Там спалахнула пожежа.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

На Дніпропетровщині росіяни завдали удару БпЛА по навчальному закладу в Синельниківському районі.

Через влучання там зайнялася пожежа. Рятувальники вже загасили полум’я.

За попередніми даними від ДСНС, через атаку по закладу освіти минулося без постраждалих.

Руйнування навчального закладу в Синельниківському районі після атаки / © ДСНС

До слова, напередодні російська армія своїми ударами зруйнувала будівлю Сумського державного університету. Пожежу гасили цілу ніч, руйнування зняли на фото.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня російські окупанти масовано вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури двох областей України. Під атаку потрапили об’єкти енергетики Полтавської та Чернігівської областей. Так, на Ніжинщині було пошкоджене енергетичне обладнання і без світла опинилися понад 30 тис. абонентів.