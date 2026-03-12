Росіяни вдарили по залізничній станції: подробиці

Атака на залізницю

У четвер, 12 березня, російська армія атакувала територію залізничної станції у Сумській області. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Сьогодні ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру. Російський безпілотник завдав удару по території залізничної станції на Сумщині», — наголосив урядовець.

За його словами, внаслідок вибуху було пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю самої станції.

Окрім того, сьогодні російський дрон атакував залізничну інфраструктурі на Миколаївщині. Через атаку було пошкоджено тепловоз.

«Ніхто не постраждав. На місці працюють усі профільні служби», — наголосив Кулеба.

Атаки РФ на залізницю

Агресорка Росія посилено «полює» на українські поїзди. Лише від початку березня зафіксовано чимало атак на залізницю, де основною ціллю став рухомий склад. Росіяни використовують дрони для знищення вагонів, локомотивів, мостів і депо, намагаючись паралізувати сполучення.

Окрім того, вже тривалий час «Укрзалізниця» змінює маршрути багатьох потягів та скасовує рейси, зокрема в Харківській, Сумській, Дніпропетровській областях.