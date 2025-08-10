ТСН у соціальних мережах

Росіяни вдарили по залізничному вузлу на Дніпропетровщині

Перцовський розповів про наслідки нічного удару по залізничному вузлу у Дніпропетровській області

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Обстріл на Дніпропетровщини

Обстріл на Дніпропетровщини / © скриншот з відео

У ніч проти 10 серпня Дніпропетровська область зазнала чергового масованого обстрілу, у результаті якого було пошкоджено залізничний вузол, зокрема вокзал.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у Facebook.

«Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає саме так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Усіх чергових працівників завчасно відвели, тож найголовніше — без жертв. Вже із самого ранку розпочали відновлення», — зазначив Перцовський.

© Укрзалізниця

Він додав, що таке літо для України — з постійними обстрілами та відновленням інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 10 серпня противник атакував 100 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

