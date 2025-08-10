- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росіяни вдарили по залізничному вузлу на Дніпропетровщині
Перцовський розповів про наслідки нічного удару по залізничному вузлу у Дніпропетровській області
У ніч проти 10 серпня Дніпропетровська область зазнала чергового масованого обстрілу, у результаті якого було пошкоджено залізничний вузол, зокрема вокзал.
Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у Facebook.
«Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає саме так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Усіх чергових працівників завчасно відвели, тож найголовніше — без жертв. Вже із самого ранку розпочали відновлення», — зазначив Перцовський.
Він додав, що таке літо для України — з постійними обстрілами та відновленням інфраструктури.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 10 серпня противник атакував 100 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.