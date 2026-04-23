Росіяни вдарили по залізничному вузлу у Кривому Розі — подробиці

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Кривого Рогу. Є пошкодження вокзалу.

"Укрзалізниця" (ілюстративне фото) / © Укрзалізниця

Війська РФ завдали удару по об’єктах залізниці у Кривому Розі. Внаслідок атаки 23 квітня зафіксували незначні руйнування будівлі вокзалу, проте минулося без людських жертв і постраждалих.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

За попередньою інформацією, вибуховою хвилею у приміщеннях вокзалу вибито кілька вікон і пошкоджено двері. Завдяки завчасному оголошенню тривоги та переходу людей до укриття травмованих серед цивільного населення немає.

«Є незначні пошкодження вокзалу: вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей. Усе буде оперативно відновлено», — зазначили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, російські війська в четвер, 23 квітня, атакували Кривий Ріг, влучивши в адміністративну будівлю та об’єкт інфраструктури. На місці виникла пожежа, тривають аварійно-рятувальні роботи.

