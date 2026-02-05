Росіяни вдарили по залізниці на Сумщині: є багато пошкоджень (фото)

Наслідки атаки на залізницю в Сумській області / © Олексій Кулеба

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія здійснила масовану атаку дронами на залізничну інфраструктуру Сумської області, поціливши у станції Шосткинського та Охтирського районів. Пошкоджені приміщення, колії, тепловоз та пункт обігріву для мешканців.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У ніч проти 5 лютого Росія вкотре здійснила атаку на українські міста й інші населені пункти, завдавши шкоди житловій забудові та об’єктам логістичної інфраструктури.

Однією з цілей стала Сумська область. Російські війська вночі масовано застосували безпілотники проти залізничної інфраструктури регіону.

У Шосткинському районі під обстріл потрапила працівниця залізниці — чергова по станції, яка саме прямувала на роботу. Їй оперативно надали медичну допомогу.

Там само удару зазнав і «Вагон незламності», розміщений у громаді для обігріву місцевих жителів. На момент атаки люди перебували в укритті. Також пошкоджень зазнали будівлі залізниці та тепловоз.

Попри обстріли, щойно це дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів.

Під прицільним вогнем опинилася й енергетична інфраструктура залізниці в цьому районі.

Окрім того, ворог атакував безпілотниками залізничну станцію в Охтирському районі. Пошкоджено технічні приміщення та колії, однак відновлювальні роботи тривають у прискореному режимі.

«Це черговий акт тероризму проти української логістики. Ворог намагається зупинити рух поїздів, українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух», — резюмував Кулеба.

Наслідки атаки на залізницю в Сумській області (5 фото) © Олексій Кулеба © Олексій Кулеба © Олексій Кулеба © Олексій Кулеба © Олексій Кулеба

Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого російські війська атакували Суми безпілотником типу «Герань-2», що спричинило влучання у двір багатоповерхівки в Зарічному районі. У будинку вибито понад 50 вікон, також пошкоджено припарковані авто. Попередньо минулося без загиблих та поранених.