Росіяни вдарили по залізниці на Сумщині: є багато пошкоджень (фото)
Під час нічної атаки на Сумщину постраждала чергова по станції. Під вогнем опинився «Вагон незламності», призначений для допомоги цивільним.
Російська армія здійснила масовану атаку дронами на залізничну інфраструктуру Сумської області, поціливши у станції Шосткинського та Охтирського районів. Пошкоджені приміщення, колії, тепловоз та пункт обігріву для мешканців.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
У ніч проти 5 лютого Росія вкотре здійснила атаку на українські міста й інші населені пункти, завдавши шкоди житловій забудові та об’єктам логістичної інфраструктури.
Однією з цілей стала Сумська область. Російські війська вночі масовано застосували безпілотники проти залізничної інфраструктури регіону.
У Шосткинському районі під обстріл потрапила працівниця залізниці — чергова по станції, яка саме прямувала на роботу. Їй оперативно надали медичну допомогу.
Там само удару зазнав і «Вагон незламності», розміщений у громаді для обігріву місцевих жителів. На момент атаки люди перебували в укритті. Також пошкоджень зазнали будівлі залізниці та тепловоз.
Попри обстріли, щойно це дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів.
Під прицільним вогнем опинилася й енергетична інфраструктура залізниці в цьому районі.
Окрім того, ворог атакував безпілотниками залізничну станцію в Охтирському районі. Пошкоджено технічні приміщення та колії, однак відновлювальні роботи тривають у прискореному режимі.
«Це черговий акт тероризму проти української логістики. Ворог намагається зупинити рух поїздів, українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух», — резюмував Кулеба.
Наслідки атаки на залізницю в Сумській області (5 фото)
Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого російські війська атакували Суми безпілотником типу «Герань-2», що спричинило влучання у двір багатоповерхівки в Зарічному районі. У будинку вибито понад 50 вікон, також пошкоджено припарковані авто. Попередньо минулося без загиблих та поранених.