Росіяни вдарили по Запорізькому району: є загиблі і багато поранених (фото)

Руйнування у Запорізькій області через російські удари / © Запорізька ОВА

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Російські війська атакували Запорізьку область різними видами озброєння. Через удари зокрема в Запорізькому районі загинули двоє людей, ще 12 — отримали поранення. Є руйнування.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Під ранок 6 серпня окупанти завдали ударів по Запорізькому району. Через це загинули двоє людей, 12 — зазнали поранень. Четверо з поранених — діти.

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«Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані», — зазначив Федоров.

Пошкоджені щонайменше девʼять будівель. На місцях працюють екстрені служби працюють.

Загалом протягом доби російські загарбники завдали 567 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області:

6 авіаударів по Зарічному, Гуляйполю, Малинівці, Ольгівському, Новоандріївці.

Влаштували атаки 394 дронами різної модифікації (переважно FPV) на Біленьке, Юрківку, Степногірськ, Кам’янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Червону Криницю, Малу Токмачку, Чарівне.

6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Плавні, Приморське, Мала Токмачка та Новоданилівка.

161 артилерійський удар по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

Було 15 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків, складів та сільськогосподарської техніки.

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Наслідки атаки на Запорізький район / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запорізький район / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запорізький район / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запорізький район / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запорізький район / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запорізький район / © Запорізька ОВА

Загибла людина внаслідок атаки на Запорізький район / © Запорізька ОВА

Нагадаємо, в кінці липня російська армія вдарила авіабомбами по виправній колонії у селі Біленьке Запорізької області. Там загинули 17 людей та ще 44 — отримали поранення. Влучив ворог і по приватних будинках.