Росіяни вдарили по Запоріжжю: перші наслідки

Удар по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама

Російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, там спалахнула пожежа.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, після влучання виникло займання. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Реклама

Попередньо, за даними влади, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

ЗСУ на Запорізькому напрямку відвоювали більше, ніж захопила РФ

Раніше ми розповідали, що українські захисники за останній місяць звільнили на Запорізькому напрямку більше територій, ніж окупувала армія РФ. Силам оборони вдалося не лише зупинити активний наступ РФ, а й відкинути росіян із раніше захоплених позицій.

За словами військового оглядача Івана Тимочка, успіх ЗСУ на цій ділянці фронту свідчить про зрив планів російського командування. Повернення територій стало логічним завершенням етапу оборонної операції.

«Тобто мало того, що їх зупинили, ще й відбили частину території. Тобто факт звільнення територій — це лише один з етапів зупинки просування сил противника і зриву їхніх стратегічних задумів на цьому напрямку. Це означає не просто факт звільнених територій, а й не дали можливості противнику зайняти нові. Росіян вивели у мінус«, — заявив експерт.