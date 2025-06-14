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Росіяни вдарили по Запоріжжю: спалахнули пожежі
У Запоріжжі сталися пожежі після ворожої атаки.
Ворог атакує Запоріжжя. У місті сталися кілька займань.
Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.
Загроза триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях.
“Росіяни нанесли по місту щонайменше 5 ударів.
Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі.
На місцях атак працюють екстрені служби”, — зауважив посадовець.
Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп оцінив вплив безпілотників на перебіг бойових дій в Україні та назвав це ”війною дронів”. Президент США зізнався, що для нього було несподіванкою, наскільки потужними можуть бути бойові дрони.