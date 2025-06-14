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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили по Запоріжжю: спалахнули пожежі

У Запоріжжі сталися пожежі після ворожої атаки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Запоріжжя

Запоріжжя / © Михайло Федоров / Facebook

Ворог атакує Запоріжжя. У місті сталися кілька займань.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

Загроза триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях.

“Росіяни нанесли по місту щонайменше 5 ударів.

Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі. 

На місцях атак працюють екстрені служби”, — зауважив посадовець.

Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп оцінив вплив безпілотників на перебіг бойових дій в Україні та назвав це ”війною дронів”. Президент США зізнався, що для нього було несподіванкою, наскільки потужними можуть бути бойові дрони.

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