Укрaїнa
479
1 хв

Росіяни вдарили по зупинці у Херсоні: є жертви

Росіяни скинули вибухівку просто на зупинку громадського транспорту.

Олена Капнік
Херсон.

Херсон. / © Національна поліція України

Зранку, 7 жовтня, російські окупаційні війська атакували з безпілотника зупинку громадського транспорту в Херсоні. Загинув один чоловік, ще один — поранений.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 7 жовтня 2025 року близько 06:30 військові РФ здійснили скидання вибухівки з БпЛА на територію зупинки громадського транспорту у місті Херсоні.

Унаслідок атаки загинув 65-річний чоловік. Також поранення отримав 70-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що призвело до загибелі людини.

Як повідомлялося, під ранкову атаку ворога у Сумах потрапив тролейбус. За допомогою до медиків звернулися пасажир і водійка. Окрім того, пошкоджено вікна у трьох 10-поверхових будинках, кількох нежитлових приміщеннях.

