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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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367
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Росіяни вдарили по житловій забудові Запоріжжя: є поранені та пошкодження (фото)

Російські війська атакували відкриту територію серед житлової забудови Запоріжжя. Внаслідок удару постраждали двоє людей, пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Запоріжжя

Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Російські війська завдали удару по відкритій території серед житлової забудови Запоріжжя.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Також після удару загорілися автомобілі.

Росіяни вдарили по житловій забудові Запоріжжя: є поранені та пошкодження (фото) (9 фото)

Атака на Запоріжжя_9 / © Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

Атака на Запоріжжя_5 / © Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

Атака на Запоріжжя_8 / © Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

Атака на Запоріжжя_7 / © Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

Атака на Запоріжжя_6 / © Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

Атака на Запоріжжя_1 / © Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

Атака на Запоріжжя_3 / © Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

Атака на Запоріжжя_4 / © Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

Атака на Запоріжжя_2 / © Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей.

На місці атаки працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби.

Інформація про наслідки російського удару уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі з-під завалів будинку дістали жінку: відео порятунку

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