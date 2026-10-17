Росіяни вдарили по житловій забудові Запоріжжя: є поранені та пошкодження (фото)

Тимчасове затишшя на валютному ринку вичерпане, експерти попереджають про девальвацію гривні до кінця жовтня. Чому НБУ більше не зможе стримувати долар, скільки коштуватиме євро та чому експерти радять задуматися про перехід з гривневих інструментів у валюту.