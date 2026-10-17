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Росіяни вдарили по житловій забудові Запоріжжя: є поранені та пошкодження (фото)
Російські війська атакували відкриту територію серед житлової забудови Запоріжжя. Внаслідок удару постраждали двоє людей, пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.
Російські війська завдали удару по відкритій території серед житлової забудови Запоріжжя.
Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Також після удару загорілися автомобілі.
Росіяни вдарили по житловій забудові Запоріжжя: є поранені та пошкодження (фото) (9 фото)
За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей.
На місці атаки працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби.
Інформація про наслідки російського удару уточнюється.
Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі з-під завалів будинку дістали жінку: відео порятунку