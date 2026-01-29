Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі: що відомо про наслідки (фото, відео)

Російська армія завдала удару по житловому будинку Запоріжжя / © ТСН

Російська армія завдала удару по житловому будинку Запоріжжя пізно ввечері 29 січня.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Попередньо, одна людина травмована», — написав він.

Російська армія завдала удару по житловому будинку Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

«Внаслідок ворожої атаки, у багатоповерхівці в одному із спальних районів Запоріжжя, вилетіли вікна, пошкоджено балкони», — додав Федоров і оприлюднив відео удару, що потрапив на камери міста.

Момент ворожого удару зафіксувала відеокамера, повідомив Іван Федоров / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Раніше він повідомляв про вибухи у Запорізькій області та закликав всіх мешканців залишатися в укриттях.

«Запоріжжя — БпЛА в напряму міста з півдня», — о 23:03 попереджали Повітряні Сили ЗС України.

Нагадаємо, днями росіяни здійснили обстріл Запоріжжя. Іван Федоров також пояснив, чи може РФ застосувати артилерію. Начальник Запорізької ОВА повідомив, що війська РФ вранці 28 січня завдали удару по Запоріжжю з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С».