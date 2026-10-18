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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі: загинула молода жінка

У ніч проти 18 жовтня російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 27-річна жінка.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Facebook / Запорізька ОВА

У ніч проти неділі, 18 жовтня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Ворог поцілив у житловий будинок, внаслідок чого загинула молода жінка.

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За словами посадовця, внаслідок російської атаки загинула 27-річна місцева жителька.

«У Запоріжжі є влучання у житловий будинок. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 27-річна жінка», — повідомив Семікін.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблої.

Інформація про інших можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська також атакували Запоріжжя. Внаслідок кількох ракетних ударів було пошкоджено житлові будинки, п'ятеро людей отримали поранення.

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