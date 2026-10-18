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Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі: загинула молода жінка
У ніч проти 18 жовтня російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 27-річна жінка.
У ніч проти неділі, 18 жовтня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Ворог поцілив у житловий будинок, внаслідок чого загинула молода жінка.
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
За словами посадовця, внаслідок російської атаки загинула 27-річна місцева жителька.
«У Запоріжжі є влучання у житловий будинок. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 27-річна жінка», — повідомив Семікін.
Він висловив співчуття рідним і близьким загиблої.
Інформація про інших можливих постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська також атакували Запоріжжя. Внаслідок кількох ракетних ударів було пошкоджено житлові будинки, п'ятеро людей отримали поранення.