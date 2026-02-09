Росіяни вдарили по житловому району Харкова дронами "Молнія": що відомо

Дрони / © tsn.ua

У ввечері 9 лютого російські окупаційні війська вдарили безпілотниками типу «Молнія» по Шевченківському району Харкова. Вибух стався поблизу житлового масиву, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Удар прийшовся неподалік житлових будинків — пошкоджено кілька авто та вибиті вікна у пʼятиповерхівках навколо місця прильоту», — повідомив Ігор Терехов.

За його словами, інформація про постраждалих чи загиблих не надходила. На місці події працюють профільні служби, які документують наслідки атаки та з’ясовують усі деталі обстрілу.

