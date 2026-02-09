ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
53
Росіяни вдарили по житловому району Харкова дронами "Молнія": що відомо

У Харкові через удар безпілотника пошкоджено п’ятиповерхівки та авто.

Дрони

Дрони / © tsn.ua

У ввечері 9 лютого російські окупаційні війська вдарили безпілотниками типу «Молнія» по Шевченківському району Харкова. Вибух стався поблизу житлового масиву, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Удар прийшовся неподалік житлових будинків — пошкоджено кілька авто та вибиті вікна у пʼятиповерхівках навколо місця прильоту», — повідомив Ігор Терехов.

За його словами, інформація про постраждалих чи загиблих не надходила. На місці події працюють профільні служби, які документують наслідки атаки та з’ясовують усі деталі обстрілу.

Раніше повідомлялося, росіяни двічі атакували дронами щільну забудову Одеси. Загинув 36-річний чоловік, пошкоджено газогін та автівки. Репортаж ТСН з місця події про наслідки удару.

