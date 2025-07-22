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Росіяни вдарили по житловому району Сум: є поранені
На щастя, під час атаки на Суми обійшлося без жертв.
Унаслідок цинічного російського удару по житловому району Сум пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
До медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків.
60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу.
Після удару ворога багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо за допомогою до медиків звернулися 12 людей.
На місці влучання працюють медики, психологи, екстрені служби – постраждалим надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, що раніше армія РФ також масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.