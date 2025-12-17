ТСН у соціальних мережах

235
1 хв

Росіяни вдарили по житлових будинках у Запоріжжі: під завалами можуть бути люди

У середу, 17 грудня, РФ атакувала Запоріжжя.

Катерина Сердюк
Стовп диму

Зранку 17 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи. Стало відомо, що армія РФ поцілила у житловий будинок.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок», — зазначається у повідомленні.

«Ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. Наслідки уточнюються», — зазначив Федоров.

Посадовець наголошує: загроза триває. Слід перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Згодом у ОВА деталізували, що Росія завдала три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Влучання припали на два житлові будинки в обласному центрі.

«Попередньо, під завалами можуть бути люди», — констатував Федоров.

Також у Кушугумській громаді поранена жінка. Їй надається уся необхідна медична допомога.

Новина доповнюється
235
