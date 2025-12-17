- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 235
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили по житлових будинках у Запоріжжі: під завалами можуть бути люди
У середу, 17 грудня, РФ атакувала Запоріжжя.
Зранку 17 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи. Стало відомо, що армія РФ поцілила у житловий будинок.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок», — зазначається у повідомленні.
«Ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. Наслідки уточнюються», — зазначив Федоров.
Посадовець наголошує: загроза триває. Слід перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Згодом у ОВА деталізували, що Росія завдала три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Влучання припали на два житлові будинки в обласному центрі.
«Попередньо, під завалами можуть бути люди», — констатував Федоров.
Також у Кушугумській громаді поранена жінка. Їй надається уся необхідна медична допомога.