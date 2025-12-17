Росіяни вдарили по житлових будинках у Запоріжжі: під завалами можуть бути люди

Стовп диму

Зранку 17 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи. Стало відомо, що армія РФ поцілила у житловий будинок.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок», — зазначається у повідомленні.

Російські війська вдарили по Запоріжжю

«Ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. Наслідки уточнюються», — зазначив Федоров.

Посадовець наголошує: загроза триває. Слід перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Згодом у ОВА деталізували, що Росія завдала три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Влучання припали на два житлові будинки в обласному центрі.

«Попередньо, під завалами можуть бути люди», — констатував Федоров.

Також у Кушугумській громаді поранена жінка. Їй надається уся необхідна медична допомога.