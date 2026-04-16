Укрaїнa
423
1 хв

Росіяни вдарили по житлових кварталах: у Дніпрі зростає кількість загиблих

Російський удар вбив у Дніпрі трьох жінок.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Дніпро. / © Олександр Ганжа

Вночі 16 квітня російські війська вдарили по житлових кварталах у Дніпрі. Кількість загиблих зросла до трьох.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«До трьох зросла кількість загиблих через нічну атаку росіян на Дніпро. Рятувальники дістали з понівеченого ворожим ударом будинку тіло жінки», — поінформував чиновник.

Він наголосив, що внаслідок нічного обстрілу обласного центру загинуло троє жінок.

Нічна атака на Дніпро

Кілька днів поспіль російська армія обстрілює Дніпро ракетами і дронами. Ніч 16 квітня не стала винятком.

Вночі ворог поцілив по житлових кварталах обласного центру. Виникли значні руйнування цивільної інфраструктури. На кількох локаціях спалахнули пожежі: зайнялися житлові будинки, гаражі та автомобілі.

Зранку влада повідомила, що відомо про двох загиблих. Майже 30 осіб отримали травми. Зокрема, жінка 40 років та чоловіки 33, 40, 46 та 48 років перебувають у важкому стані. У них черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої, різані рани, переломи.

Новина доповнюється
423
