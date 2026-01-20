Росіяни вдарили по житлових кварталах Запоріжжя: є загиблі

Росіяни атакували Запоріжжя 20 січня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Кількість загиблих внаслідок чергового обстрілу Запоріжжя російськими військами збільшилася до трьох людей. Серед жертв — сімейна пара та їхній сусід, які стали жертвами прицільного удару по приватному сектору міста.

Про наслідки ворожої атаки повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, окупанти забрали життя 48-річного чоловіка та 43-річної жінки, які були подружжям. Також внаслідок обстрілу загинув їхній 57-річний сусід.

«Пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків, згоріли 3 автівки», — зауважив Іван Федоров.

Додає, що вибухова хвиля та уламки спричинили масштабні пошкодження інфраструктури, що призвело до енергетичної кризи в одному з районів міста. Наразі без електропостачання залишаються майже 1500 абонентів. Енергетики готові приступити до відновлювальних робіт, проте вони зможуть розпочати ремонт лише після того, як дозволить безпекова ситуація.

Місцева влада закликає жителів бути обережними та залишатися в безпечних місцях, оскільки загроза повторних ударів зберігається.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову завдали удару по Запоріжжю — внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа.