Росіяни вдарили про промисловому об’єкту в Миколаєві: багато поранених (фото)

Наслідки атаки на Миколаїв 13 листопада / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вранці 13 листопада атакували Миколаїв дроном «Шахед». Удар припав по об’єкту промислової інфраструктури, через що поранень зазнали шестеро людей.

Про це повідомили очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та ДСНС України.

Під час атаки на об’єкт промислової інфраструктури в Миколаєві спалахнула пожежа, яку надзвичайники вже загасили.

Наразі відомо про шістьох постраждалих.

«Станом на зараз внаслідок ранкового удару „шахедом“ по Миколаєву поранення отримали шестеро людей. Троє у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога», — йдеться в заяві Кіма.

Наслідки атаки на Миколаїв 13 листопада / © ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв 13 листопада / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада Росія вкотре влаштувала атаку по Україні, застосувавши одну ракету «Іскандер-М» та 138 дронів типу «Шахед», «Гербера» й інших. Протиповітряна оборона успішно збила/придушила 102 безпілотники.