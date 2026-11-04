Атака РФ на Запорізьку область / © ДСНС

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У середу, 4 листопада, російські війська двічі атакували Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще один чоловік зазнав поранень. Пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки.

Про це повідомив т.в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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«Ворог завдав двох ударів по місту. Пошкоджені п’ятиповерховий житловий будинок та приватні оселі. У багатоповерхівці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували», — йдеться в повідомленні.

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Жертвами російської атаки стали 52-річна жінка та 63-річний чоловік. Ще один 59-річний чоловік дістав поранення.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — додав Семікін.

Атака на Комишуваху — останні новини

Нагадаємо, увечері 2 листопада російські війська масовано атакували Комишуваху Запорізької області. Ворог скинув на центр селища щонайменше дев’ять керованих авіабомб. Одна з них влучила в гуманітарний хаб, який місцеві жителі використовували як укриття.

За словами т.в.о очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, росіяни здійснили комбіновану атаку, застосувавши спочатку авіабомби ФАБ-500, а згодом — потужніші ФАБ-3000. Внаслідок прямого влучання обвалилася бетонна конструкція підземного центру та спалахнула пожежа.

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Під завалами опинилися цивільні, поліцейські та рятувальники, які перебували в укритті.

За останніми даними, які оприлюднив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, з-під завалів деблокували тіла 31 загиблого. Наразі вдалося встановити особи 12 людей.

Ще 59 осіб вважаються зниклими безвісти. Водночас Федоров зазначив, що частину з них, імовірно, впізнають серед уже знайдених загиблих. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися ще 38 людей.

На місці російського удару триває пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники продовжують розбирати завали та шукати людей.

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Через загибель людей унаслідок російських авіаударів у Запорізькій області оголосили триденну жалобу від 3 до 5 листопада.

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