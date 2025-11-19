Росіяни вдарили просто по житлових будинках у Тернополі: багато загиблих

Наслідки атаки на Тернопіль. / © ДСНС у Тернопільській області

Доповнено додатковими матеріалами

Під час масованої атаки 19 листопада росіяни атакували Тернопіль. У місті сталися влучання у житлові багатоповерхівки. Станом 09:25 відомо про десятки постраждалих. Щонайменше дев’ять людей загинуло.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, сталися значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло”, - наголосив глава держави.

Нагадаємо, у Тернополі понад п’ять годин лунали сирени - від 02:23 – 07:57. Зокрема, потужні вибухи лунали зранку. Військові попереджали про ракети, курсом на обласний центр.

Мер Сергій Надал повідомив, що РФ атакувала Тернопіль ракетами і дронами. Місцеві медіа повідомили про те, що росіяни під час обстрілу вдарили по житлових будинках. За даними рятувальників, є руйнування будинків на кількох локаціях. Під завалами шукають людей.