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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
8344
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Росіяни вдарили просто по супермаркету великого міста — перші деталі

У Харкові внаслідок удару ворожого дрона по маркету є постраждалі.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вибух

Вибух / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Шевченківському районі Харкова 13 жовтня російський безпілотник атакував будівлю одного з торговельних маркетів.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Атака РФ на Харків 13 жовтня — що відомо

За словами очільника міста, чергова атака російських військових у Харкові була спрямована проти цивільної інфраструктури.

«Шевченківський район під ворожим ударом — дроном атаковано будівлю одного з торгівельних маркетів, постраждала одна людина», — зазначив Ігор Терехов.

За інформацією голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки РФ по Шевченківському районі постраждало 2 людей. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Росія атакує Харків — останні новини

Нагадаємо, увечері російські війська завдали масованого ракетного удару по Холодногірському та Шевченківському районах Харкова, попередньо застосувавши 10 ракет типу «Бандероль». Унаслідок атаки було уражено житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури.

Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого повністю зруйновано під’їзд. Очевидець розповів про момент вибуху, евакуацію дитини та боротьбу за порятунок тещі.

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