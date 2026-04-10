ТСН у соціальних мережах

Росіяни вдарили просто по центру одного з міст: загорівся житловий будинок

Наслідки атаки на Конотоп.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки на Конотоп.

Наслідки атаки на Конотоп. / © Facebook/Артем Семеніхін

У п’ятницю зранку, 10 квітня, російська армія вдарила по Конотопу в Сумській області. Один з «прильотів» стався по п’ятиповерхівці в центрі міста.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

«Приліт в житловий будинок. П’ятиповерхівка в центрі», — коротко поінформував мер.

За попередньою інформацією, росіяни атакували місто безпілотниками «Герань-2». Зокрема, було знайдено уламки такого БпЛА.

Залишки одного з російських БпЛА, що атакували Конотоп. / © Facebook/Артем Семеніхін

Залишки одного з російських БпЛА, що атакували Конотоп. / © Facebook/Артем Семеніхін

Що відомо про атаку на Конотоп

Внаслідок російської атаки виникли сильні пожежі: зайнялися квартири у багатоповерхівці, де відбувся «приліт», а також припарковані поруч автомобілі. Щонайменше три автівки пошкоджено.

Внаслідок удару перебиті газові мережі в одному з центральних кварталів Конотопа. У місті кілька багатоповерхівок залишилися без газу.

За даними мера, станом на ранок усі пожежі загасили.

Що відомо про потерпілих

Мер міста повідомив, що кількох мешканців пошкодженого будинку відселили. Внаслідок обстрілу минулося без загиблих. Втім, поранення легкої форми отримала одна людина. Їй вже надано допомогу.

«Четверо людей ми зараз відселяємо і проводимо обстеження пошкодженого житла», — наголосив Семеніхін.

276
