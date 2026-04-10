- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили просто по центру одного з міст: загорівся житловий будинок
Наслідки атаки на Конотоп.
У п’ятницю зранку, 10 квітня, російська армія вдарила по Конотопу в Сумській області. Один з «прильотів» стався по п’ятиповерхівці в центрі міста.
Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.
«Приліт в житловий будинок. П’ятиповерхівка в центрі», — коротко поінформував мер.
За попередньою інформацією, росіяни атакували місто безпілотниками «Герань-2». Зокрема, було знайдено уламки такого БпЛА.
Що відомо про атаку на Конотоп
Внаслідок російської атаки виникли сильні пожежі: зайнялися квартири у багатоповерхівці, де відбувся «приліт», а також припарковані поруч автомобілі. Щонайменше три автівки пошкоджено.
Внаслідок удару перебиті газові мережі в одному з центральних кварталів Конотопа. У місті кілька багатоповерхівок залишилися без газу.
За даними мера, станом на ранок усі пожежі загасили.
Що відомо про потерпілих
Мер міста повідомив, що кількох мешканців пошкодженого будинку відселили. Внаслідок обстрілу минулося без загиблих. Втім, поранення легкої форми отримала одна людина. Їй вже надано допомогу.
«Четверо людей ми зараз відселяємо і проводимо обстеження пошкодженого житла», — наголосив Семеніхін.