Росіяни вдарили ракетами і дронами про енергооб'єкту: зупинено роботу газовидобутку

Вночі проти четверга, 16 жовтня, російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК “Нафтогаз” у Полтавській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

“Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами”, - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що внаслідок російської атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Як повідомлялося, через російські обстріли на об’єкти енергетики напередодні, ввечері 15 жовтня, “Укренерго” вперше за тривалий час запровадило екстрені відключення світла по всій Україні. Втім, на Чернігівщині застосовувалися три черги погодинних відключень за графіком.

Нагадаємо, ми нещодавно писали про те, що росіяни змінили тактику атак на енергооб'єкти. Раніше РФ переважно концентрувалася на ударах по об’єктах генерації та великих підстанціях, одночасно атакуючи їх у різних областях, але зараз вона здійснює масовані удари по енергоінфраструктурі в одному, двох чи трьох регіонах.