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Росіяни вдарили ракетами по Черкасах: що відомо про потерпілих
У Черкасах унаслідок ракетної атаки кількість травмованих зросла.
Російські війська вночі проти 24 липня вдарили ракетами по Черкасах. Є потерпілі.
Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.
“На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, серед них — одна дитина”, - наголосив мер.
З його слів, станом на ранок рятувальники вже ліквідували пожежі.
Як повідомлялося, вночі 24 липня агресорка Росія атакувала Черкащину ракетами. У Черкасах було чути вибухи. Сталося кілька пожеж по місту. Місцева влада називає ситуацію контрольованою.