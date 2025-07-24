Росіяни вдарили ракетами по Черкасах: що відомо про потерпілих

Атака РФ. / © Associated Press

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Російські війська вночі проти 24 липня вдарили ракетами по Черкасах. Є потерпілі.

Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

“На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, серед них — одна дитина”, - наголосив мер.

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З його слів, станом на ранок рятувальники вже ліквідували пожежі.

Як повідомлялося, вночі 24 липня агресорка Росія атакувала Черкащину ракетами. У Черкасах було чути вибухи. Сталося кілька пожеж по місту. Місцева влада називає ситуацію контрольованою.

Дата публікації 14:21, 23.07.25 Кількість переглядів 136 Суми зараз: вода за графіком, світла нема! Ситуація у місті зараз!