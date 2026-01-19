Росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Харкова: які наслідки

Ракетний удар / © ТСН.ua

Російські війська 19 січня завдали ракетних ударів по Харкову, атакувавши об’єкт критичної інфраструктури. Ворог завдав значних пошкоджень.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Спершу Терехов заявив про удар по Слобідському району міста. Після цього стався ще один удар по Харкову, були «прильоти».

«Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, наніс значні пошкодження», — написав згодом міський голова.

Окрім того, у Новобаварському районі впали уламки російського дрона. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 15 січня у Харкові російські війська зруйнували великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Терехов запевняв, що енергетики роблять усе можливе для мінімізації наслідків ударів та збереження керованості ситуації, наголосивши на готовності міста до різних сценаріїв.

А 17 січня російські безпілотники типу «Молнія» двічі за добу атакували Харків, поціливши у Слобідський район міста. Було зафіксовано два влучання: одне — у нежитлову будівлю, інше — в об’єкт критичної інфраструктури. Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.