Росіяни вдарили ракетами по Сумщині: пошкоджено заклади освіти, є постраждала

Удар по Сумщині

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Вранці 22 червня російські війська завдали ракетного удару по місту Білопілля на Сумщині. Влучання зафіксовано по будівлях освітніх закладів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

За попередніми даними, ворог застосував дві ракети. Внаслідок удару зазнали значних пошкоджень приміщення навчальних установ.

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«Дітей там не було. Але на місці перебували працівники», — зазначається у повідомленні.

Відомо про постраждалих. Одна з працівниць навчального закладу була госпіталізована, їй надають необхідну медичну допомогу.

Також вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, розташовані поруч.

Наразі триває уточнення всіх наслідків ракетного удару.

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Нагадаємо, цього ж дня у Шосткиньскому районі Сумської області РФ вдарила по житловому сектору. Влучання прийшлося по будинку багатодітної родини. Загинули троє людей, серед них — дитина. Ще кілька членів родини отримали поранення. Будинок фактично знищений або зазнав критичних руйнувань. На місці працюють рятувальники, триває розбір завалів та уточнення даних.

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