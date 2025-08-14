ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
602
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили ракетами по Сумській області: влада повідомила про наслідки

Через ракетну атаку пошкоджено людські помешкання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар. / © Associated Press

Посеред ночі 14 серпня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Сумській області. Атака сталася по одному із сіл Середино-Будської громади.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

“На Сумщині внаслідок ракетного удару постраждали семирічна дівчинка та 27-річний чоловік”, - наголосив чиновник.

Унаслідок вибуху дитина отримала поранення, її госпіталізували. Стан дівчинки стабільний, загрози життю немає. Чоловік отримав легкі поранення. Потерпілий лікується амбулаторно.

За словами керівника ОВА, внаслідок удару ворога пошкоджено кілька приватних будинків та транспорт.

Нагадаємо, вночі Повітряні сили поінформували, що Росія атакувала Сумщину балістичним озброєнням. Ворог вдарив з території Курської області РФ.

Також цієї ночі Росія атакувала Україну БпЛА. Вибухи також лунали на Донеччині. Моніторингові канали вказували, що ворожі БпЛА в Донецькій області летіли у напрямку Добропілля та Дружківки.

