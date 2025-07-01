Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровській області: є жертви та постраждалі

Вибух / © Associated Press

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У вівторок, 1 липня, російські війська завдали ракетного удару по Камʼянському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, після влучання ракети виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби, інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюється.

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Нагадаємо, у ніч проти 1 липня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні. Водночас військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Росія, ймовірно, продовжуватиме завдавати масованих комбінованих ударів по Україні раз на тиждень.

Також ми повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по території України майже 29 тисяч дронів-камікадзе «Шахед», з яких понад 2,7 тисячі — лише у червні 2025 року.