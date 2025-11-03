Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: що відомо про пастраждалих

Ракетний удар

Армія РФ вдарила ракетами по Дніпру. Постраждало підприємство, є поранений чоловік у віці 37 років.

Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Від госпіталізації потерпілий відмовився, додав він, тож лікуватиметься вдома.

Також російські війська атакували Нікополь. Працювали артилерією та FPV-дронами.

До лікарів звернувся ще один поранений через атаку на Павлоград напередодні — 73-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Через атаки 2 листопада загалом постраждали четверо людей. На Дніпропетровщині загалом збили 2 БпЛА.

Нагадаємо, росіяни вперше вдарили КАБом по Дніпру ввечері 9 жовтня. Згодом окупанти намагалися повторити обстріл вдень 10 жовтня, проте дві бомби вдалося збити у передмісті.