Росіяни вдарили різними типами ракет та дронами: скільки цілей збила ППО

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Вночі проти 17 квітня армія РФ завдала ударів двома балістичними ракетами Іскандер-М, трьома зенітними керованими ракетами С-300/400, а також 75 Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Знищено 35 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина”, - йдеться у повідомленні військових.

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Також відомо, що 30 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Зазначається, що балістичними ракетами Іскандер-М окупанти вдарили із Ростовської області, С-300/400- із ТОТ Луганської області, а безпілотниками - із напрямків Курська, Міллерово та Чауди.

Нагадаємо, експерт Ігор Романенко повідомив, коли РФ може масовано атакувати Україну. Не таємниця, що в Кремлі люблять важливі дати і свята.