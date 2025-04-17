ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили різними типами ракет та дронами: скільки цілей збила ППО

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Росіяни вдарили різними типами ракет та дронами: скільки цілей збила ППО

© ТСН.ua

Вночі проти 17 квітня армія РФ завдала ударів двома балістичними ракетами Іскандер-М, трьома зенітними керованими ракетами С-300/400, а також 75 Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Знищено 35 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина”, - йдеться у повідомленні військових.

Також відомо, що 30 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Зазначається, що балістичними ракетами Іскандер-М окупанти вдарили із Ростовської області, С-300/400- із ТОТ Луганської області, а безпілотниками - із напрямків Курська, Міллерово та Чауди.

Нагадаємо, експерт Ігор Романенко повідомив, коли РФ може масовано атакувати Україну. Не таємниця, що в Кремлі люблять важливі дати і свята.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie