Росіяни вдарили "Шахедами" по Кривому Рогу: що зруйновано (фото)

Зруйнований Центр надання адміністративних послуг «Я-ВЕТЕРАН» у Кривому Розі / © Олександр Вілкул

Російська армія атакувала Кривий Ріг дронами «Шахед» у ніч проти 22 грудня. Через атаку зруйновано центр «Я-ВЕТЕРАН» та пошкоджено центр «Віза».

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Відкул.

Через удар «Шахедами» по місту зруйновано Центр надання адміністративних послуг «Я-ВЕТЕРАН». Також значних пошкоджень зазнав головний Центр надання адміністративних послуг «Віза».

Обидва центри не працюватимуть 22 грудня. Адміністративні послуги надаються у філіях по всьому Кривому Рогу.

«Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково», — написав Вілкул у Мережі.

Минулося без жертв.

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами, артилерією та FPV-дронами. Наслідки були зафіксовані у Кривому Розі, Павлограді, Васильківській громаді та у Нікопольському районі.