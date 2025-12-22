- Дата публікації
Росіяни вдарили "Шахедами" по Кривому Рогу: що зруйновано (фото)
Олександр Вілкул повідомив про зупинку у Кривому Розі роботи головних сервісних центрів через пошкодження.
Російська армія атакувала Кривий Ріг дронами «Шахед» у ніч проти 22 грудня. Через атаку зруйновано центр «Я-ВЕТЕРАН» та пошкоджено центр «Віза».
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Відкул.
Через удар «Шахедами» по місту зруйновано Центр надання адміністративних послуг «Я-ВЕТЕРАН». Також значних пошкоджень зазнав головний Центр надання адміністративних послуг «Віза».
Обидва центри не працюватимуть 22 грудня. Адміністративні послуги надаються у філіях по всьому Кривому Рогу.
«Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково», — написав Вілкул у Мережі.
Минулося без жертв.
Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами, артилерією та FPV-дронами. Наслідки були зафіксовані у Кривому Розі, Павлограді, Васильківській громаді та у Нікопольському районі.