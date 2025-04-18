Росіяни вдарили "Шахедами" по Сумах: що відомо про наслідки та жертв

Безпілотник. / © ТСН.ua

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У п’яницю, 18 квітня, російські військові завдали ударів безпілотниками по об'єкту цивільної інфраструктури Сум. Щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

“Сьогодні, близько 5 ранку ворог завдав удару "Шахедами" по об'єкту цивільної інфраструктури міста Суми”, - йдеться у повідомленні.

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Наразі відомо, що одна людина загинула і одна поранена. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Своєю чергою, в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар уточнив, що усі три БпЛА влучили в одне приміщення. Будівля зазнала пошкоджень, зруйновано дах.

Як повідомлялося, агресорка Росія атакує отруйними "Шахедами". CS - це сльозогінний газ, який викликає гостре подразнення слизових оболонок, шкіри та дихальних шляхів.

Дата публікації 14:11, 16.04.25 Кількість переглядів 76 "Таке діялось! Хай Господь милує"! Страхіття у Херсоні - місто накрило хвилею ударів