Росіяни вдарили "Шахедами" про Дніпру: влада повідомила про наслідки

Атака на Дніпро 7 серпня. / © "Суспільне Дніпро"

Вночі проти 7 липня війська РФ атакували Дніпро безпілотниками. Внаслідок атаки в обласному центрі постраждали чотири людини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зокрема, двох травмованих 43-річного чоловіка та 69-річну жінку було госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Через “прильоти” у місті виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля. Знищено 12 автомобілів, а 17 – пошкоджено. Пошкоджено вісім житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. В місті сталися руйнування на території транспортного підприємства.

Загалом вночі ворог масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Сили ППО знищили 33 ворожих БпЛА. Окрім Дніпра, було атаковано Павлоград, Кривий Ріг, Синельниківський та Нікопольський райони. У населених пунктах пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та цивільну інфраструктуру.