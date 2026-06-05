Росіяни вдарили "Шахедом" по заправці на Херсонщині: багато поранених, є тяжкі

Ворожий «Шахед» / © Associated Press

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Російські окупаційні війська вчинили черговий акт тероризму проти цивільного населення Херсонської області. Ворог поцілив ударним безпілотником типу «Шахед» в автозаправну станцію.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у Telegram.

Черговий удар по цивільній інфраструктурі стався вдень, близько 13:10. Під прицілом загарбників опинилася АЗС, розташована на території Чорнобаївської громади. За останніми даними, внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей.

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Що відомо про стан постраждалих

За словами керівника ОВА, двоє чоловіків дістали вкрай важкі поранення. Зараз медики роблять усе можливе, аби врятувати їхні життя. У постраждалих діагностовано вибухові та закриті черепно-мозкові травми; акубаротравми (контузії); множинні осколкові поранення.

«Один із поранених також зазнав травматичної ампутації ноги», — уточнив Олександр Прокудін, підкресливши тяжкість скоєного росіянами злочину.

Ще троє людей, які опинилися в зоні ураження під час російського теракту, перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Серед них 60-річний чоловік, 35-річна жінка та 56-річна жінка.

Усі вони госпіталізовані та отримують повноцінну медичну допомогу. На місці влучання продовжують працювати екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

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Нагадаємо, у Херсоні ворожий безпілотник влучив у квартиру багатоповерхового будинку. Поранення дістали 71-річний чоловік та 70-річна жінка.

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