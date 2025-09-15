- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили тричі по Запорізькому району
У ніч проти 15 вересня російська армія завдала три удари по території Запорізького району. Пожежі, які виникли внаслідок атаки, вдалося загасити.
Вночі Запорізький район знову опинився під ворожим вогнем. Зафіксовано три удари російських військ по території регіону.
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок атаки сталися займання, однак усі вони вже ліквідовані силами екстрених служб.
Інформація про постраждалих не надходила. Наразі уточнюються наслідки обстрілів та масштаби пошкоджень.