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- Укрaїнa
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Росіяни вдарили вночі безпілотниками: скільки "Шахедів" збила ППО
Вночі проти суботи, 17 травня, військові РФ атакували Україну 62 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Знищено 36 дронів, а шість - локаційно втрачено.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Військові інформують, що підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed. Сили протиповітряної оборони працювали на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.
Внаслідок нічної атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Зауважимо, що від 23.50 16 травня і до сьогоднішнього ранку росіяни запускали безпілотники із напрямків Курська, Орла, Шаталового та Гвардійського.