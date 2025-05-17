ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили вночі безпілотниками: скільки "Шахедів" збила ППО

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник.

Вночі проти суботи, 17 травня, військові РФ атакували Україну 62 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Знищено 36 дронів, а шість - локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові інформують, що підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed. Сили протиповітряної оборони працювали на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

Внаслідок нічної атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Зауважимо, що від 23.50 16 травня і до сьогоднішнього ранку росіяни запускали безпілотники із напрямків Курська, Орла, Шаталового та Гвардійського.

Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie