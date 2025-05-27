Росіяни вдарили вночі безпілотниками: скільки "Шахедів" знищила ППО

Безпілотник.

Реклама

Вночі проти вівторка, 27 травня, російські військові атакували Україну 60 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 43 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією військових, цієї ночі було знешкоджено 43 БпЛА: 35 - збито вогневими засобами ураження, а вісім - локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала на на сході, півночі та півдні країни.

Реклама

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у трьох локаціях.

Зазначається, що від 23:50 26 травня і до сьогоднішнього ранку військові РФ запускали Shahed із напрямків Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського.

Нагадаємо, цієї ночі у низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА. Зокрема, в Сумах пролунала серія вибухів.

Відомо, що вночі та зранку армія РФ атакувала Суми дронами і авіацією. Зокрема, сталося влучання російського БпЛА у будівлю промислового підприємства. Інформації про потерпілих немає.

Реклама

Зауважимо, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко раніше наголошував на тому, що росіяни випробовували новий дрон під час атаки на Одесу 24 травня. Окупанти застосували дрон, який раніше не фіксували українські сили ППО.

Дата публікації 19:45, 26.05.25 Кількість переглядів 42 Пекло три ночі поспіль! Київ здригається від масованих російських ударів!