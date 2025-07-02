Росіяни вдарили з артилерії по лікарні у Херсоні: які наслідки (фото)

Атака на лікарню в Херсоні. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Пізно ввечері 1 липня російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. Через атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя. Є травмовані пацієнти на працівники.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини. Крім того, двоє медсестер лікуються амбулаторно.

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У медзакладі продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів – чоловіки, 58 та 60 років, а також дві жінки, яким 64 та 57 років. Потерпілі мають вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення. Одна 69-річна потерпіла від госпіталізації відмовилась.

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Російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Армія РФ обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, на початку червня росіяни двічі вгатили по будівлі Херсонської ОВА. Вона майже повністю зруйнована. Будівля Херсонської ОВА вже давно не використовується.

Дата публікації 15:56, 26.06.25 Кількість переглядів 46 Пекельні ніч та ранок на Херсонщині! Знищений російський потяг! "Шахед" на ялинці!