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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили з артилерії по лікарні у Херсоні: які наслідки (фото)

Через російський удар постраждали п’'ятеро пацієнтів та троє медичних сестер.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на лікарню в Херсоні.

Атака на лікарню в Херсоні. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пізно ввечері 1 липня російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. Через атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя. Є травмовані пацієнти на працівники.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини. Крім того, двоє медсестер лікуються амбулаторно.

У медзакладі продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів – чоловіки, 58 та 60 років, а також дві жінки, яким 64 та 57 років. Потерпілі мають вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення. Одна 69-річна потерпіла від госпіталізації відмовилась.

ФОТО

Російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Армія РФ обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Армія РФ обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, на початку червня росіяни двічі вгатили по будівлі Херсонської ОВА. Вона майже повністю зруйнована. Будівля Херсонської ОВА вже давно не використовується.

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Дата публікації
Кількість переглядів
730
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