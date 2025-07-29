Росіяни вдарили з РСЗВ по селу на Харківщині: загинули мирні жителі (фото)

Наслідки російської атаки на Харківську область / © ДСНС

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Російські війська 29 липня обстріляли село Новоплатонівка у Харківській області. Через ворожу атаку загинули п’ятеро людей, ще троє осіб отримали поранення.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Близько 10:38 вівторка, 29 липня, російські окупанти завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району.

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Через ворожу атаку загорівся місцевий магазин. За попередніми даними, загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє людей зазнали поранень різного ступеня важкості.

Як уточнили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, у селі Новоплатонівка люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу. Саме в цей час росіяни завдали ударів по мирних мешканцях.

Крім того, загарбники обстріляли і село Піски-Радьківські. Там виникли пожежі у будівлі магазину та у приватному житловому будинку. З вогнем борються 13 надзвичайників, офіцер-рятувальник громади та три одиниці техніки.

На місце удару виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин та збирають докази. Відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

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Наслідки російської атаки на Харківську область / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Харківську область / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Харківську область / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Харківську область / © ДСНС

Нагадаємо, російська армія влаштувала нічну атаку по Україні 29 липня: запустила дві балістичні ракети, 37 «Шахедів» і дронів-імітаторів. ППО збила та придушила 32 ворожі безпілотники, були і влучання.

Зокрема, у Запорізькій області окупанти завдали авіаудару по виправній колонії. За останніми даними, там загинули 17 людей, ще 42 — отримали поранення, а 40 — тілесні ушкодження.